Comprano due sfingi egiziane e le tengono per 15 anni come nani da giardino, poi la clamorosa scoperta : “Valgono 200mila sterline” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due statue di sfinge d’Oriente sono state tenute per 15 anni in casa come dei nani da giardino da 300 sterline, ma in realtà valevano molto, molto di più. Siamo a Suffolk, in Inghilterra. I vecchi proprietari non potevano immaginare che le statue fossero originali e che sarebbero state rivendute al prezzo di circa 200mila sterline. Tutto è nato quando, nel mese scorso, i proprietari hanno deciso di cambiare l’arredamento della loro villetta e hanno contattato il banditore d’aste James Mander. Tra gli oggetti da vendere anche le famigerate sfingi egiziane, tra l’altro rovinate dopo tanti anni all’aperto e grossolanamente riparate con del cemento. Messe all’asta il 9 ottobre scorso, il loro valore è repentinamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due statue di sfinge d’Oriente sono state tenute per 15in casadeidada 300, ma in realtà valevano molto, molto di più. Siamo a Suffolk, in Inghilterra. I vecchi proprietari non potevano immaginare che le statue fossero originali e che sarebbero state rivendute al prezzo di circa. Tutto è nato quando, nel mese scorso, i proprietari hanno deciso di cambiare l’arredamento della loro villetta e hanno contattato il banditore d’aste James Mander. Tra gli oggetti da vendere anche le famigerate, tra l’altro rovinate dopo tantiall’aperto e grossolanamente riparate con del cemento. Messe all’asta il 9 ottobre scorso, il loro valore è repentinamente ...

