Come Meloni vuole far fuori Chiara Valcepina dal consiglio comunale di Milano

Il clamore mediatico non l'ha danneggiata. Alla fine, infatti, Chiara Valcepina ha ottenuto quelle 903 preferenze alle elezioni meneghine che le dovrebbero permettere di sedere tra gli scranni del consiglio comunale di Milano in rappresentanza di Fratelli d'Italia, all'opposizione rispetto al sindaco appena rieletto Beppe Sala. Il condizionale, però, è d'obbligo perché dopo i ballottaggi (nelle altre città) Giorgia Meloni potrebbe "convincerla" a fare un passo indietro. Valcepina fuori dal consiglio comunale a Milano? Il piano di Giorgia Meloni Un modo per tentare di ripulire l'immagine di Fratelli d'Italia, con il partito dei "patrioti" finito nel mirino delle critiche dopo ...

