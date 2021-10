Come la crisi energetica può trasformare l’economia cinese (Di giovedì 14 ottobre 2021) Numerosi blackout, carenza e razionamento di elettricità, aziende costrette a chiudere e attività sospese, con gravi ripercussioni all’economia nazionale. E ancora: incremento della produzione di carbone, con il rischio di vanificare le politiche green messe in campo negli ultimi anni e perfino di far evaporare il traguardo di diventare carbon neutral entro il 2060. Questi InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 14 ottobre 2021) Numerosi blackout, carenza e razionamento di elettricità, aziende costrette a chiudere e attività sospese, con gravi ripercussioni alnazionale. E ancora: incremento della produzione di carbone, con il rischio di vanificare le politiche green messe in campo negli ultimi anni e perfino di far evaporare il traguardo di diventare carbon neutral entro il 2060. Questi InsideOver.

Advertising

Greenpeace_ITA : Aziende come #ENI cercano di sviare l'attenzione dalle proprie responsabilità per la crisi climatica in corso con m… - Roberto_Fico : #Italia e #Spagna hanno radici comuni e grande amicizia. I nostri Parlamenti sono impegnati a fronteggiare la crisi… - Ettore_Rosato : Oggi al posto di Conte abbiamo un premier capace e rispettato come #Draghi perché abbiamo dato fiato ad una crisi… - While_My_Guitar : @odilelly @MenicaBersani I detrattori del Green Pass sono come quelli che, passata la crisi energetica degli anni '… - thevincentman : @assilemamore basta che non parli come quello su tik tok che sta con l'italiana, mi fa veni certe crisi isteriche c… -