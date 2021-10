Come agisce il “sistema di terrore” della National Security Agency egiziana: il rapporto di Amnesty (Di giovedì 14 ottobre 2021) Amnesty InterNational Italia, Human Rights Watch e Dignity, in collaborazione con le due ong egiziane Committee for Justice e Commissione egiziana per i diritti e le libertà, si sono riunite per presentare una serie di raccomandazioni alla comunità internazionale ed alle autorità nazionali egiziane affinché si ponga fine alle violazioni dei diritti umani in Egitto. E proprio sull’Egitto oggi sono puntati gli occhi dell’attenzione pubblica, nazionale e internazionale: avrà luogo oggi infatti la prima udienza in cui sono imputati i quattro militari egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ammazzato al Cairo nel febbraio del 2016. Per la prima volta, in Europa, verrà processato un sistema di Governo e di potere al centro di denunce violentissime per la ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021)InterItalia, Human Rights Watch e Dignity, in collaborazione con le due ong egiziane Committee for Justice e Commissioneper i diritti e le libertà, si sono riunite per presentare una serie di raccomandazioni alla comunità internazionale ed alle autorità nazionali egiziane affinché si ponga fine alle violazioni dei diritti umani in Egitto. E proprio sull’Egitto oggi sono puntati gli occhi dell’attenzione pubblica, nazionale e internazionale: avrà luogo oggi infatti la prima udienza in cui sono imputati i quattro militari egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ammazzato al Cairo nel febbraio del 2016. Per la prima volta, in Europa, verrà processato undi Governo e di potere al centro di denunce violentissime per la ...

