Colpo di scena al processo Regeni | la corte d' Assise rimanda gli atti al gup

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Glidelagli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giuliodevono tornare al Gup . Lo ha deciso la IIId'di Roma. La decisione è legata all'assenza in ...

Advertising

palabritadepape : RT @globalistIT: - andal68 : RT @UAAR_it: Il DNA delle sacre reliquie del Beato Bertrando è di due donne. Questo sì che è un miracolo! - Bolle69106571 : RT @globalistIT: - Teresa02247224 : RT @globalistIT: - sunkencondos : @TonyBrando1983 @GiorgiaMeloni @GuidoCrosetto @PiazzapulitaLA7 @corradoformigli No l'avevo previsto. Risali i miei… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena

MilanLive.it

Gli atti del processo agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giulio Regeni devono tornare al Gup . Lo ha deciso la III corte d'Assise di Roma. La decisione è legata all'assenza in ......dovrà vedersela con la violenza di Cosimo che lo colpirà in maniera brusca anche se poi sarà... I colpi diperò sono destinati a proseguire ed il meglio arriverà proprio nel finale della ...Intervenuto a Radio Marte, l'ex attaccante del Torino David Di Michele ha parlato, tra le altre cose, della formazione granata che domenica sarà di scena al Maradona contro il ...I 4 agenti della National Security imputati sono assenti. Senza risposta 39 rogatorie su 64.. La decisione è proprio legata all'assenza in aula degli imputati, nodo affrontato nella prima udienza.