Colombia-Ecuador (Qualificazioni mondiali, giovedì H 23.00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Duvan guida l’attacco dei Cafeteros (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime due partite, contro Uruguay e Brasile, la Colombia ha dato prova di grande solidità: nemmeno un gol incassato dai due attacchi, porta tenuta inviolata ma anche nessun gol fatto. Così sono usciti due 0-0, che sono valsi due punticini, utili per fare classifica: ora, però, ai Cafeteros si richiedono anche le reti fatte InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime due partite, contro Uruguay e Brasile, laha dato prova di grande solidità: nemmeno un gol incassato dai due attacchi, porta tenuta inviolata ma anche nessun gol fatto. Così sono usciti due 0-0, che sono valsi due punticini, utili per fare classifica: ora, però, aisi richiedono anche le reti fatte InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

GiovaAlbanese : #McKennie, regolarmente in campo contro la Costa Rica la notte scorsa, ha un giorno in più per recuperare rispetto… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Colombia-Ecuador, le formazioni ufficiali: Ospina titolare - napolimagazine : NAZIONAPOLI - Colombia-Ecuador, le formazioni ufficiali: Ospina titolare - apetrazzuolo : NAZIONAPOLI - Colombia-Ecuador, le formazioni ufficiali: Ospina titolare - MatteoSenatore2 : RT @Como_1907: Colombia contro Ecuador! Le due Tricolor si sfideranno per guadagnare punti fondamentali per la classifica ?? ?? Roberto Mel… -