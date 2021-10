Cocaina e pistola nel portabiancheria. Arrestato pregiudicato (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato una mirata operazione volta al recupero di armi e droga in uso alla malavita locale. Le indagini degli ultimi giorni hanno permesso di porre sotto attenzione un pluripregiudicato tarantino di 41 anni sospettato di custodire in casa armi e droga. Il 41enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, era fortemente sospettato di gestire alcune piazze di spaccio e rifornire personalmente i suoi pusher. Pertanto, dopo aver acquisito tutti gli indizi necessari, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un’accurata perquisizione in casa del sospettato. I Falchi, benché nell’immediato non avessero avuto i risultasti sperati, convinti della fondatezza delle loro precedenti indagini dopo pochissimo tempo, sono ritornati presso quell’appartamento appena controllato, per una più approfondita ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato una mirata operazione volta al recupero di armi e droga in uso alla malavita locale. Le indagini degli ultimi giorni hanno permesso di porre sotto attenzione un pluritarantino di 41 anni sospettato di custodire in casa armi e droga. Il 41enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, era fortemente sospettato di gestire alcune piazze di spaccio e rifornire personalmente i suoi pusher. Pertanto, dopo aver acquisito tutti gli indizi necessari, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un’accurata perquisizione in casa del sospettato. I Falchi, benché nell’immediato non avessero avuto i risultasti sperati, convinti della fondatezza delle loro precedenti indagini dopo pochissimo tempo, sono ritornati presso quell’appartamento appena controllato, per una più approfondita ...

