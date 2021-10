CNH Industrial, chiusure temporanee a stabilimenti in Europa per carenza chip (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, a causa delle interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. “CNH Industrial rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre“, si legge in una nota. La società si dice “costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – CNH, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in, a causa delle interruzioni alla catena di fornitura e alladi componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. “CNHrivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni lavorativi nel mese di ottobre“, si legge in una nota. La società si dice “costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti”.

