Club Brugge-Kortrijk Belgio | 15 ottobre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilha mancato la vittoria nelle ultime due di campionato e ha così perso la testa della classifica, ma si è tolto una gran bella soddisfazione andando a vincere in Champions League sul campo del Lipsia. Il Bruges, come è più conosciuto in Italia, dopo due partite è ancora pienamente in corsa nel InfoBetting: Scommesse Sportive e