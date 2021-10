Clima, sentenza storica in Francia: lo Stato condannato a “riparare al mancato rispetto degli impegni sul taglio della Co2” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo è “responsabile” del mancato impegno nella lotta al cambiamento Climatico, ma ora dovrà anche “fare di tutto” per porvi rimedio. È la sentenza storica del tribunale amministrativo di Parigi nei confronti dello Stato Francese, che il 14 ottobre è Stato obbligato ad adottare “tutte le misure necessarie” per riparare, entro il 31 dicembre 2022, al danno ecologico causato dal superamento illegale dei budget di carbonio tra il 2015 e il 2018. Un illecito per il quale, lo scorso febbraio, era già arrivata una prima sentenza storica in cui l’Eliseo veniva riconosciuto colpevole per la sua “inerzia Climatica“. Il pronunciamento pone fine alla dura battaglia legale iniziata nel 2019, quando sotto la sigla “L’Affaire du ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non solo è “responsabile” delimpegno nella lotta al cambiamentotico, ma ora dovrà anche “fare di tutto” per porvi rimedio. È ladel tribunale amministrativo di Parigi nei confronti delloFrancese, che il 14 ottobre èobbligato ad adottare “tutte le misure necessarie” per, entro il 31 dicembre 2022, al danno ecologico causato dal superamento illegale dei budget di carbonio tra il 2015 e il 2018. Un illecito per il quale, lo scorso febbraio, era già arrivata una primain cui l’Eliseo veniva riconosciuto colpevole per la sua “inerziatica“. Il pronunciamento pone fine alla dura battaglia legale iniziata nel 2019, quando sotto la sigla “L’Affaire du ...

