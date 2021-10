Citigroup | utile balza del 48% Beneficia di rilascio riserve

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –, una delle più grandi banche degli Stati Uniti, ha chiuso il terzo trimestre con unnetto per 4,6 miliardi di dollari, pari a 2,15 dollari per per azione, su ricavi di 17,2 miliardi di dollari. Nello stesso trimestre del 2020 aveva registrato unnetto di 3,1 miliardi di dollari, o 1,36 dollari per azione diluita, su ricavi di 17,3 miliardi di dollari. La banca ha battuto le attese, in quanto gli analisti si aspettavano un profitto di 1,65 dollari per azione. L’netto è aumentato del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie a un minor costo del credito, parzialmente compensato da minori ricavi e maggiori spese. Le entrate dell’investment banking sono aumentate del 39% a 1,9 miliardi di dollari, contribuendo a compensare un calo del 16% delle entrate a reddito ...

