CIRX in Sardegna | si riparte dalla Ittiri Arena

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mancano ormai poche ore al gran debutto dell’nel Campionato Italiano Rallycross: sabato 16 e domenica 17 ottobre si terrà infatti il Round 6 del Tricolore RX, gara con coefficiente 2. Il tracciato sarà lungo 1140 m: ben 742 m saranno sterrati (65%), contro i quasi 400 m, 398 per l’esattezza, di asfalto (35%). Source

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CIRX Sardegna

RS E OLTRE

TEMPIO. I lavori nella chiesa di San Francesco a Badesi, non autorizzati dall’Ufficio diocesano per i beni culturali, sono già stati censurati dal vescovo di Tempio, monsignor Sebastiano Sanguinetti,.Un primo caso di virus influenzale A/H3 identificato a Varese e confermato presso l'Università di Milano in un bambino con sintomatologia influenzale. Secondo quanto stabilito dal 'Protocollo operativ ...