Cilento | scoperta ‘fabbrica’ di diplomi falsi | danno da oltre 7 | 5 milioni di euro

Advertising

ABosurgi : RT @ProgCompraSud: '@Campania #Tipica', impresa del #PROGETTO #COMPRASUD, porta la stampa tedesca ed austriaca alla scoperta dei prodotti… - edilgiglio : RT @ProgCompraSud: '@Campania #Tipica', impresa del #PROGETTO #COMPRASUD, porta la stampa tedesca ed austriaca alla scoperta dei prodotti… - ProgCompraSud : '@Campania #Tipica', impresa del #PROGETTO #COMPRASUD, porta la stampa tedesca ed austriaca alla scoperta dei prod… - untrolleyperdue : Alla scoperta di un antico salone da barbiere ???? nel cuore del Cilento con @orsanelcarro Atmosfere, divise, oggetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cilento scoperta

Cronache della Campania

... i parchi nazionali del Pollino e del. Su queste aree protette interverranno Luigi Bloise, ... alladegli alberi monumentali del bosco Pomieri e del Geosito S. Otiero.... sta prendendo piede una forma metanarrativa che coniuga lacon il piacere, senza ...dedicata ad un viaggio compiuto da Cracco in compagnia di uno degli ospiti " dalla Maremma al, in ...Un grande classico come “Romeo e Giulietta” e i miti legati al Mediterraneo sono i temi che questo fine settimana porta in scena, in versione tersicorea, la terza edizione di “Incontri”, la rassegna d ...(ANSA) - SALERNO, 14 OTT - Sono 554 gli indagati coinvolti nell'inchiesta avviata nel 2018 della Procura di Vallo della Lucania (Salerno) sul "diplomificio" scoperto in una località turistica del Cile ...