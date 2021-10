Cile, Pandora Papers: il centrosinistra vuole l'impeachment di Pinera alla vigilia delle elezioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si è aperto il vaso di Pandora, e gli omonimi Papers hanno tirato fuori anche gli scheletri di Sebastian Pinera. Il presidente del Cile si trova ora sotto accusa per una controversa vendita di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si è aperto il vaso di, e gli omonimihanno tirato fuori anche gli scheletri di Sebastian. Il presidente delsi trova ora sotto accusa per una controversa vendita di una ...

