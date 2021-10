Ciclismo su pista | Jonathan Milan | “Incognita Lambie ai Mondiali | l’Italia è pronta Io un passista veloce”

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La freschezza dei ventuno anni che fa da contraltare alla maturità di un veterano. L’azzurrosa essere contemporaneamente il feroce colpo di pedale di un campione determinato a raggiungere i suoi obiettivi e la calma di una visione a lungo termine per un futuro tutto da scrivere. Prima dell’inizio dei2021 disu, il friulano della Bahrain Victorious si è raccontato ad OA Sport in un’intervista a 360°., l’ultima polaroid di te in una gara suè quella del doppiaggio al russo Lev Gonov nella finale degli Europei dell’inseguimento individuale. Ora però arrivano i, come ti senti in vista dell’appuntamento iridato?“In questi giorni sto e stiamo, insieme ai miei compagni, affinando ulteriormente ...