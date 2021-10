Ciclismo, Rachele Barbieri firma un contratto biennale con la Liv Racing (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una nuova avventura per Rachele Barbieri. L’azzurra, reduce dal bronzo nell’Omnium e dall’argento nell’inseguimento a squadre agli Europei 2021 di Ciclismo su pista, guarda al futuro e soprattutto pensa alle corse su strada. La classe ’97 del Bel Paese ha firmato, infatti, un contratto biennale con la Liv Racing, dopo aver corso dal 2019 con la Bepink, una squadra con sede in Italia. “Avevo messo da parte le mie ambizioni nelle prove su strada per concentrarmi nelle specialità olimpiche su pista. Ora sento che posso fare bene anche nelle gare del circuito WorldTour. Sono quindi molto felice che Liv Racing mi abbia dato questa possibilità. Nelle prossime due stagioni voglio assolutamente ripagare la fiducia. E’ la squadra perfetta per me“, le parole nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una nuova avventura per. L’azzurra, reduce dal bronzo nell’Omnium e dall’argento nell’inseguimento a squadre agli Europei 2021 disu pista, guarda al futuro e soprattutto pensa alle corse su strada. La classe ’97 del Bel Paese hato, infatti, uncon la Liv, dopo aver corso dal 2019 con la Bepink, una squadra con sede in Italia. “Avevo messo da parte le mie ambizioni nelle prove su strada per concentrarmi nelle specialità olimpiche su pista. Ora sento che posso fare bene anche nelle gare del circuito WorldTour. Sono quindi molto felice che Livmi abbia dato questa possibilità. Nelle prossime due stagioni voglio assolutamente ripagare la fiducia. E’ la squadra perfetta per me“, le parole nel ...

