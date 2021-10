Ciclismo, i giovani italiani che passeranno professionisti nel 2022. Il campione del mondo Filippo Baroncini guida la fila (Di giovedì 14 ottobre 2021) Italia attivissima a livello giovanile per quanto riguarda il Ciclismo: ottime prestazioni in tutte le gare internazionali quest’anno (dal Tour de l’Avenir, passando per il Giro fino ad arrivare ad Europei e Mondiali). Alcuni corridori azzurri faranno il grande salto nel 2022, passando da under 23 fino ad entrare al professionismo. La stella è sicuramente Filippo Baroncini, campione del mondo in carica di categoria, nuovo acquisto della Trek-Segafredo. Tanti i colpi della Bardiani CSF a livello Professional. WORLD TOUR Trek-Segafredo Filippo Baroncini PROFESSIONAL Bardiani CSF Faizané Luca Colnaghi Omar El Gouzi Martin Marcellusi Alessio Martinelli Alessio Nieri Luca Rastelli Manuele Tarozzi Alex Tolio DRONE HOPPER Gabriele ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Italia attivissima a livellole per quanto riguarda il: ottime prestazioni in tutte le gare internazionali quest’anno (dal Tour de l’Avenir, passando per il Giro fino ad arrivare ad Europei e Mondiali). Alcuni corridori azzurri faranno il grande salto nel, passando da under 23 fino ad entrare al professionismo. La stella è sicuramentedelin carica di categoria, nuovo acquisto della Trek-Segafredo. Tanti i colpi della Bardiani CSF a livello Professional. WORLD TOUR Trek-SegafredoPROFESSIONAL Bardiani CSF Faizané Luca Colnaghi Omar El Gouzi Martin Marcellusi Alessio Martinelli Alessio Nieri Luca Rastelli Manuele Tarozzi Alex Tolio DRONE HOPPER Gabriele ...

