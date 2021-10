“Ci siamo sposati”. Quinto matrimonio per il vip, a 78 anni. L’annuncio a sorpresa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quinto matrimonio per la leggenda del rock. A 78 anni è salito nuovamente sull’altare insieme alla compagna con Kamilah Chavis, con cui è fidanzato da qualche anno. A dare la bella notizia è stato lo stesso cantante sul suo account Twitter. “I’m so happy, finally a keeper”, a scritto corredo delle foto scattate durante il matrimonio, ovvero: “Sono così felice, finalmente qualcuno che si occupi di me”. L’album fotografico ha conquistato migliaia di like e sotto al post si leggono tantissimi messaggi di congratulazioni da parte dei fan del cantautore e fondatore di una delle rock band più importanti di tutti i tempi. Roger Waters dei Pink Floyd sposo per la quinta volta Da diversi anni fidanzati ufficialmente, Roger Waters e Kamilah Chavis già in altre occasioni si erano mostrati insieme sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)per la leggenda del rock. A 78è salito nuovamente sull’altare insieme alla compagna con Kamilah Chavis, con cui è fidanzato da qualche anno. A dare la bella notizia è stato lo stesso cantante sul suo account Twitter. “I’m so happy, finally a keeper”, a scritto corredo delle foto scattate durante il, ovvero: “Sono così felice, finalmente qualcuno che si occupi di me”. L’album fotografico ha conquistato migliaia di like e sotto al post si leggono tantissimi messaggi di congratulazioni da parte dei fan del cantautore e fondatore di una delle rock band più importanti di tutti i tempi. Roger Waters dei Pink Floyd sposo per la quinta volta Da diversifidanzati ufficialmente, Roger Waters e Kamilah Chavis già in altre occasioni si erano mostrati insieme sui ...

