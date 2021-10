Christillin: «Superlega? Ceferin è convinto delle sue azioni, l’Uefa lo sostiene all’unanimità» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Evelina Christillin, membro del board Uefa e del consiglio della Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rapporto tra Ceferin e Agnelli e sulla Superlega dal Salone del libro di Torino. Calciomercatoweb.com riporta le sue parole. “Ceferin è convinto delle sue azioni, c’è unanimità per quanto riguarda le sue azioni all’interno dell’Uefa, l’esecutivo e le Federazioni. Poi quando le questioni finiscono tra tribunali e avvocati, sai quando inizi e non sai quando finisci. l’Uefa va avanti per la sua strada e vedremo come succederà. Un pronostico non si può fare. Ma c’è grande unità, tra le federazioni Uefa e l’Eca, oltre che con le Leghe. Andiamo avanti”. Sulla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Evelina, membro del board Uefa e del consiglio della Fifa, ha rilasciato alcune dichiarsul rapporto trae Agnelli e sulladal Salone del libro di Torino. Calciomercatoweb.com riporta le sue parole. “sue, c’è unanimità per quanto riguarda le sueall’interno del, l’esecutivo e le Feder. Poi quando le questioni finiscono tra tribunali e avvocati, sai quando inizi e non sai quando finisci.va avanti per la sua strada e vedremo come succederà. Un pronostico non si può fare. Ma c’è grande unità, tra le federUefa e l’Eca, oltre che con le Leghe. Andiamo avanti”. Sulla ...

