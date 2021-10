Choc nello sport | trovata morta la campionessa olimpionica Arrestato il marito

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Era veloce come il vento Agnes Jebet Tirop, 25 anni, keniana. Eppure non è riuscita a sfuggire a quello che molte donne subiscono ogni giorno, ogni anno: violenza domestica. Agnes solo il 12 settembre scorso aveva stabilito il nuovo primato mondiale dei 10 mila metri su strada mancando di un solo secondo (30’01”) la barriera dei 30 minuti netti. Aveva tutta la vita davanti la Tirop che tuttavia, il 13 ottobre, è stata, trafitta da numerose coltellate, nella sua casa di Iten, in quella Rift Valley keniota dove abitano e si allenano i più forti maratoneti del mondo. Non si sa ancora molto, ma secondo le prime informazioni ad averla uccisa sarebbe stato il, dopo un litigio che aveva allarmato i vicini: l’uomo, che era anche il suo allenatore, sarebbe stato già. Come moltissimi fondisti ...

