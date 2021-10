Chiara Ferragni | le foto della casa nuova in costruzione | è davvero immensa

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Qualche mese fa,ha rivelato al popolo dei social di aver comprato, ma nel frattempo sul web sono venute fuori ledel nuovo appartamento, attualmente in. A stupire tutti sono le dimensionida sogno dove la nota influencer andrà a vivere insieme a Fedez, Leone e Vittoria! LEGGI ANCHE:– Sapete quanto costa ladie Fedez? La cifra stellare che hanno pagato per viverciandrà a vivere presto in una, la prima che ha comprato a Milano insieme a Fedez: sul web sono spuntate le prime immagini dell’appartamento in. Photo Credits: ShutterstockI Ferragnez si ...