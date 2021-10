Chiara Ferragni e la sua nuova casa: ecco dove si trova il nuovo mega - appartamento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato la loro prima casa insieme a Milano. L'influencer e il rapper andranno presto a vivere in un mega - appartamento attualmente in costruzione. Ma sapete dove si ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021)e Fedez hanno acquistato la loro primainsieme a Milano. L'influencer e il rapper andranno presto a vivere in unattualmente in costruzione. Ma sapetesi ...

Advertising

Beatrix_aka_BM : RT @ConteZero76: @Stronza Ancora non li ha indossati Chiara Ferragni dicendo che sono in e casual (e che la pagano migliaia di euro a selfi… - sissypezzo28 : RT @hometownglvry: bellissimi chiara ferragni e fedez - mamaaauhhh : Vorrei vivere la vita con l'indifferenza di chiara ferragni di fronte agli hater che le dicono che non è una brava mamma - lorenzamura24 : RT @hometownglvry: bellissimi chiara ferragni e fedez - groty2k : Vedo gente in tl che insulta Schiapparelli indossato da Chiara Ferragni, adesso vengo a menarvi insieme allo spirito di Elsa -