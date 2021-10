Chiara Ferragni e Fedez, le prime foto della nuova casa: “Sarà stupefacente” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Chiara Ferragni e Fedez presto andranno a vivere in una nuova casa. Trasloco in vista per i Ferragnez, anche se il primo appartamento che l’influenzar e il rapper hanno comprato insieme è ancora in costruzione. Ma “Sarà stupefacente” ha assicurato lei tra le Storie di Instagram prima di mostrare in anteprima le immagini. Attualmente Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilde abitano a City Life, che è uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Il loro appartamento si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid e ha una grandezza di oltre 350 metri quadrati. Si tratta di una casa bellissima, moderna, con pezzi di design e arredamento da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)presto andranno a vivere in una. Trasloco in vista per i Ferragnez, anche se il primo appartamento che l’influenzar e il rapper hanno comprato insieme è ancora in costruzione. Ma “” ha assicurato lei tra le Storie di Instagram prima di mostrare in anteprima le immagini. Attualmente, Leone, Vittoria e la cagnolina Matilde abitano a City Life, che è uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Il loro appartamento si trova all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid e ha una grandezza di oltre 350 metri quadrati. Si tratta di unabellissima, moderna, con pezzi di design e arredamento da ...

