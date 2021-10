Che fine ha fatto Cochi Ponzoni e perché si era separato da Renato Pozzetto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uno degli attori comici più amati a partire dagli anni ’60: Cochi Ponzoni, insieme a Renato Pozzetto, ha raggiunto un grande e stimato successo. I due, conosciuti appunto come il duo Cochi e Renato, sono stati grandi amici di infanzia che, nonostante la grande passione per la recitazione, hanno deciso di separarsi. Che fine ha fatto Cochi Ponzoni? Aurelio Ponzoni, meglio conosciuto come Cochi Ponzoni, nasce a Milano l’11 marzo 1941, sotto il segno dei Pesci. Cresce insieme alle sue due sorelle e la madre, dal momento in cui il padre viene a mancare a causa di un malore. Frequenta l’Istituto Tecnico Cattaneo dove incontra una persona che diventerà poi molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uno degli attori comici più amati a partire dagli anni ’60:, insieme a, ha raggiunto un grande e stimato successo. I due, conosciuti appunto come il duo, sono stati grandi amici di infanzia che, nonostante la grande passione per la recitazione, hanno deciso di separarsi. Cheha? Aurelio, meglio conosciuto come, nasce a Milano l’11 marzo 1941, sotto il segno dei Pesci. Cresce insieme alle sue due sorelle e la madre, dal momento in cui il padre viene a mancare a causa di un malore. Frequenta l’Istituto Tecnico Cattaneo dove incontra una persona che diventerà poi molto ...

