Che cosa significano le bandierine rosse su Twitter (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'account ufficiale di Twitter che twitta: «Non sono su Twitter», seguito da una lunga serie di bandierine rosse. Che cosa significa? Si tratta di una specie di gioco diventato virale in un batter d'occhio, dove le bandierine rosse messe di seguito a un post provocatorio o strano significano qualcosa come «è il contrario di quello che ho scritto». Ecco allora spiegati una serie di tweet degli account ufficiali di molte squadre di calcio, messaggi all'apparenza strani e, appunto, contrari rispetto a quello che sarebbe legittimo pensare. In tanti hanno deciso di partecipare al gioco social del momento, scrivendo la loro bugia e facendola seguire dalle simboliche bandierine rosse. Così sull'account del ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'account ufficiale diche twitta: «Non sono su», seguito da una lunga serie di. Chesignifica? Si tratta di una specie di gioco diventato virale in un batter d'occhio, dove lemesse di seguito a un post provocatorio o stranoqualcome «è il contrario di quello che ho scritto». Ecco allora spiegati una serie di tweet degli account ufficiali di molte squadre di calcio, messaggi all'apparenza strani e, appunto, contrari rispetto a quello che sarebbe legittimo pensare. In tanti hanno deciso di partecipare al gioco social del momento, scrivendo la loro bugia e facendola seguire dalle simboliche. Così sull'account del ...

Advertising

borghi_claudio : Ho la sensazione che questa cosa dei portuali a sinistra un po' di fastidio lo dia... - ladyonorato : La quantità di BALLE che stasera #Sileri ha raccontato a #DiMartedì è davvero impressionante. Una cosa vera dalla bocca non gli è uscita - elio_vito : Ho sentito, dai miei, l’argomento pretestuoso che la manifestazione di sabato della #Cgil, possa essere una manifes… - luca79ind : @frankeyboard68 Ok, i nostalgici del fascismo non esistono.. tu segui molti di quei account che inneggiano al fasci… - twittanto2 : @pietroraffa Non esiste che in un Paese civile dobbiamo essere ostaggio di poche centinaia di esaltati. L’unica cos… -