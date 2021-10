Che cosa rischia chi non ha il Green Pass (Di giovedì 14 ottobre 2021) La certificazione verde Covid, o Green Pass, diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre, come previsto dal nuovo decreto legge n.127/2021. Riguarda tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, sia dipendenti che autonomi – compresi collaboratori esterni e volontari - nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, giorno (ad oggi) in cui cesserà lo stato di emergenza. Sono esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro sono tenuti, in base alle norme, a organizzare un piano controlli, nominare gli incaricati delle verifiche, fornire adeguate istruzioni in materia, definire le modalità per riportare al Prefetto le violazioni per le successive sanzioni. Il decreto prevede infatti che i lavoratori (pubblici e privati) che non potranno accedere al posto di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La certificazione verde Covid, o, diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal 15 ottobre, come previsto dal nuovo decreto legge n.127/2021. Riguarda tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, sia dipendenti che autonomi – compresi collaboratori esterni e volontari - nel periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, giorno (ad oggi) in cui cesserà lo stato di emergenza. Sono esclusi solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro sono tenuti, in base alle norme, a organizzare un piano controlli, nominare gli incaricati delle verifiche, fornire adeguate istruzioni in materia, definire le modalità per riportare al Prefetto le violazioni per le successive sanzioni. Il decreto prevede infatti che i lavoratori (pubblici e privati) che non potranno accedere al posto di ...

borghi_claudio : Ho la sensazione che questa cosa dei portuali a sinistra un po' di fastidio lo dia... - ladyonorato : La quantità di BALLE che stasera #Sileri ha raccontato a #DiMartedì è davvero impressionante. Una cosa vera dalla bocca non gli è uscita - elio_vito : Ho sentito, dai miei, l’argomento pretestuoso che la manifestazione di sabato della #Cgil, possa essere una manifes… - luca79ind : @frankeyboard68 Ok, i nostalgici del fascismo non esistono.. tu segui molti di quei account che inneggiano al fasci… - twittanto2 : @pietroraffa Non esiste che in un Paese civile dobbiamo essere ostaggio di poche centinaia di esaltati. L’unica cos… -