Chantal | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 14 ottobre 2021)affascinante ed esotico,è nato originariamente comedevozionale, dal cogdi santa Giovanna Francesca Frémiot de, fondatrice dell’Ordine della Visitazione. Ildi battesimo della santa era Jeanne-Françoise Frémyot, sposa di Christophe de Rabutin, che era barone di, titolo che fa riferimento ad una località nell’odierna Saona e Loira). Il toponimo deriva dal provenzale antico càntal (“pietra”), e il suoè “pietroso”, “sassoso”; non è tuttavia raro che venga associato, soprattutto a livello popolare, alla parola francese chant, “canzone”. Nel tempo ilsi è affermato soprattutto “per moda”, per via del suono gradevole, e si è rapidamente diffuso anche al di fuori degli ambienti ...