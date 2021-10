Cgil, Flick: “manifestazione contro violenza non di per sé riconducibile a propaganda elettorale” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Una manifestazione contro la violenza non è di per sé riconducibile ad alcuna forma di propaganda elettorale diretta o indiretta”. Nelle norme per la Disciplina della propaganda elettorale all’articolo 9 della legge numero 213 del 1956 modificata da un decreto legge del 1984 e depenalizzata dalla legge 515 del 1993, dedicate al giorno che precede le elezioni dunque al silenzio elettorale, “sono chiaramente descritti gli illeciti come comportamenti di carattere elettorale: comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione di stampati, giornali e murali”, risponde così all’Adnkronos il presidente emerito della Corte ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Unalanon è di per séad alcuna forma didiretta o indiretta”. Nelle norme per la Disciplina dellaall’articolo 9 della legge numero 213 del 1956 modificata da un decreto legge del 1984 e depenalizzata dalla legge 515 del 1993, dedicate al giorno che precede le elezioni dunque al silenzio, “sono chiaramente descritti gli illeciti come comportamenti di carattere: comizi, riunioni didiretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione di stampati, giornali e murali”, risponde così all’Adnkronos il presidente emerito della Corte ...

