Ceravolo ad Anteprima24 | “Ho Benevento nel cuore | il mio amico Caserta lotterà per la A”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Un solo anno aper entrare neldella gente. Farsi amare e ricordare, complici 20 gol in 40 presenze che permisero alla Strega di spiccare il volo verso il suo primo storico campionato di serie A. Fabioha lasciato nel Sannio una traccia indelebile del suo passaggio in giallorosso, cosa che gli è riuscita relativamente a Parma e meno a Cremona, a causa soprattutto di diversi problemi. Oggi in forza al Padova, l’attaccante originario di Locri presenta ai microfoni diil confronto in programma domenica allo “Zini” tra le formazioni die Pecchia. Cinque stagioni fa l’addio al. Quali ricordi conservi dell’esperienza nel Sannio? E’ stata una stagione molto intensa, sembra di aver ...