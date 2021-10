Centrosinistra: Letta, 'il mantra è federare, è la mia missione' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - Nel Centrosinistra "il mantra è federare, è la mia missione. Tenere insieme forze di un Centrosinistra largo è fondamentale per vincere, lo abbiamo dimostrato alle amministrative". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - Nel"il, è la mia. Tenere insieme forze di unlargo è fondamentale per vincere, lo abbiamo dimostrato alle amministrative". Lo ha detto Enricoa radio Immagina.

