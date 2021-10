“Caterina Caselli – Una vita, cento vite” il film al cinema: ecco quando (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume nelle sale italiane i giorni 13, 14 e 15 dicembre 2021 ROMA – Arriva finalmente al cinema il racconto inedito di una delle più importanti figure della cultura del nostro Paese: Caterina Caselli – Una vita, cento vite per la regia di Renato De Maria sarà presentato in anteprima come Evento Speciale alla XVI edizione della Festa del cinema di Roma (14-24 ottobre 2021) e distribuito nelle sale da Nexo Digital solo il 13, 14, 15 dicembre 2021. Il documentario è prodotto da Sugar Play in collaborazione con Rai cinema ed è diretto da Renato De Maria (regista e sceneggiatore di Hotel Paura del 1996, in concorso al festival di San Sebastian, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il racconto unico e senza tempo di una grande figura della cultura italiana, icona di avanguardia musicale e di costume nelle sale italiane i giorni 13, 14 e 15 dicembre 2021 ROMA – Arriva finalmente alil racconto inedito di una delle più importanti figure della cultura del nostro Paese:– Unaper la regia di Renato De Maria sarà presentato in anteprima come Evento Speciale alla XVI edizione della Festa deldi Roma (14-24 ottobre 2021) e distribuito nelle sale da Nexo Digital solo il 13, 14, 15 dicembre 2021. Il documentario è prodotto da Sugar Play in collaborazione con Raied è diretto da Renato De Maria (regista e sceneggiatore di Hotel Paura del 1996, in concorso al festival di San Sebastian, ...

Advertising

lene1901 : RT @Maruzzella8720: ??nsieme a te non ci sto più Guardo le nuvole lassù E quando andrò Devi sorridermi se puoi Non sarà facile ma sai Si muo… - Maruzzella8720 : ??nsieme a te non ci sto più Guardo le nuvole lassù E quando andrò Devi sorridermi se puoi Non sarà facile ma sai Si… - fuckyousnitch_ : @martasmkcsv lo sai? caterina caselli - martasmkcsv : La verità...fa male .lo so .cantava Caterina Caselli - Nonsolosuoni : ?? Nuovo Podcast! 'Parliamo di Caterina Caselli e torniamo al 1966, per ricordare il successo di 'Cento Giorni'.' su… -