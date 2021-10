Castellino e Fiore al gip: "Forza Nuova non opera più da mesi" (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Eravamo in piazza per protestare contro il Green pass ma non come militanti di Forza Nuova perché il movimento non opera più da 20 mesi”. È quanto hanno affermato Giuliano Castellino e Roberto Fiore nel corso degli interrogatori di convalida dell’arresto per gli scontri avvenuti sabato a Roma durante i quali è stata devastata la sede della Cgil. In sei sono stati arrestati. Al termine dell’atto istruttorio il gip Annalisa Marzano si è riservata di decidere. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Eravamo in piazza per protestare contro il Green pass ma non come militanti diperché il movimento nonpiù da 20”. È quanto hanno affermato Giulianoe Robertonel corso degli interrogatori di convalida dell’arresto per gli scontri avvenuti sabato a Roma durante i quali è stata devastata la sede della Cgil. In sei sono stati arrestati. Al termine dell’atto istruttorio il gip Annalisa Marzano si è riservata di decidere.

