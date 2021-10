Caso Regeni | salta processo a 007 egiziani | per la corte d' Assise gli atti devono tornare al Gup

Advertising

valigiablu : Oggi inizia il processo per l’omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio si costituisce parte civile - ignaziocorrao : Caso #Regeni, Corte d’Assise: sospeso il processo ai quattro 007 #egiziani accusati dell’omicidio…… - eziomauro : Caso Regeni, 'Repubblica' trasmetterà le udienze del processo contro gli ufficiali egiziani - CiroNoEuro : RT @dottorbarbieri: CASO #REGENI: il processo agli agenti di sicurezza egiziani accusati dell’omicidio non può proseguire (il tema è la lor… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Corriere della Sera: Caso Regeni, sospeso il processo ai 4 agenti della security egiziana. -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

...riferì di comenon fosse mai stato fermato, ricostruzione che fu poi smentita poco dopo, con l'ammissione della stessa Nsa. Ma non solo. Viene ricordato, nel resoconto del pm, anche il...Gli atti del processo agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giuliodevono tornare al Gup . Lo ha deciso la III corte d'Assise di Roma. La decisione è legata all'assenza in aula degli imputati, nodo affrontato nella prima udienza. I giudici, dopo una camera di ...Cronaca - Oggi in aula per la prima udienza erano presenti anche gli avvocati dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio: hanno depositato istanza di costituzione di parte .... Oggi, ...Tutto da rifare. Il primo processo sul sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio Regeni neanche inizia che già deve ricominciare. Dopo sette ore di camera di consiglio, infatti, la terza sezione de ...