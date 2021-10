Caso Dora Lagreca, i messaggi all’amica sulla relazione con il fidanzato prima di morire: “Usa brutte parole” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dora Lagreca aveva mandato dei messaggi a un’amica parlando della crisi di coppia con il fidanzato poco prima di morire. Questa è la novità emersa nelle ultime ore a proposito del giallo di Potenza. La 30enne ha perso la vita nella notte fra venerdì e sabato, precipitando dal balcone dell’alloggio del suo fidanzato. Quest’ultimo è indagato con l’accusa di istigazione al suicidio. Caso Dora Lagreca, i messaggi all’amica sulla fine del rapporto con il fidanzato A Potenza è giallo sulla morte di Dora Lagreca, deceduta in seguito alla caduta dal balcone della casa del suo fidanzato. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021)aveva mandato deia un’amica parlando della crisi di coppia con ilpocodi. Questa è la novità emersa nelle ultime ore a proposito del giallo di Potenza. La 30enne ha perso la vita nella notte fra venerdì e sabato, precipitando dal balcone dell’alloggio del suo. Quest’ultimo è indagato con l’accusa di istigazione al suicidio., ifine del rapporto con ilA Potenza è giallomorte di, deceduta in seguito alla caduta dal balcone della casa del suo. ...

