Cascina Ponchia | il comitato a Valesini | “Negato il dialogo sulla destinazione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 ottobre 2021) IlOtto sottolinea in una lettera all’assessore ai Lavori Pubblici Francescocome non sia stato ancora sciolto il nodo delladello stabile di Bergamo e come nessuno abbia ancora avviato un minimo dicol gruppo. Un anno è passato dallo sgombero – scrivono – e dato che lei parla di 2022 come avvio lavori di recupero della, sembrerebbe che tutto stia procedendo per il verso giusto. Peccato però che non sia mai stata resa nota ladell’immobile, se non con un generico “sociale”, peccato inoltre che l’Amministrazione di cui fa parte abbiaqualsiasi possibilità dirispetto ad essa, anche solo per dissipare i dubbi rispetto alle modalità di concessione e poi ...