Casa Bianca: Biden a Roma per il G20 e prima udienza da Papa Francesco (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta Joe Biden, secondo presidente americano di fede cattolica, avrà un'udienza con Papa Francesco il 29 ottobre, nella quale 'discuteranno insieme gli sforzi basati sul rispetto per la dignità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) commenta Joe, secondo presidente americano di fede cattolica, avrà un'conil 29 ottobre, nella quale 'discuteranno insieme gli sforzi basati sul rispetto per la dignità ...

Advertising

TgLa7 : #Biden a #Roma per G20 e prima udienza dal Papa Lo ha reso noto la Casa Bianca - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Casa Bianca: Biden a Roma per il G20 e prima udienza da Papa Francesco #papafrancesco - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Casa Bianca: Biden a Roma per il G20 e prima udienza da Papa Francesco #papafrancesco - MediasetTgcom24 : Casa Bianca: Biden a Roma per il G20 e prima udienza da Papa Francesco #papafrancesco - nicolaPalumbo00 : RT @TgLa7: #Biden a #Roma per G20 e prima udienza dal Papa Lo ha reso noto la Casa Bianca -