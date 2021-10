Cartelle, Governo studia “pacchetto anticrisi”: le novità (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Governo lavora ad un intervento – declinato su tre fronti – per venire incontro alle difficoltà di cittadini e imprese dopo la ripresa delle notifiche e dei termini di pagamento delle Cartelle che erano stati sospesi nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: termini di pagamento più ampi delle Cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021; rimodulazione dei termini per pagare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio; estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19. E’ quanto anticipa oggi il Sole24Ore sottolineando che un indizio, in questa direzione, arriva dalle parole del Sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni. Cartelle, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Illavora ad un intervento – declinato su tre fronti – per venire incontro alle difficoltà di cittadini e imprese dopo la ripresa delle notifiche e dei termini di pagamento delleche erano stati sospesi nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021: termini di pagamento più ampi delledi pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021; rimodulazione dei termini per pagare le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio; estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione in corso prima dell’inizio della sospensione Covid-19. E’ quanto anticipa oggi il Sole24Ore sottolineando che un indizio, in questa direzione, arriva dalle parole del Sottosegretario al ministero dell’Economia, Federico Freni., ...

