Cartastràccia | Tyler Durden | siamo la canticchiante e danzante me**a del mondo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 ottobre 2021), il libraio di Altaforte raccontaRoma, 14 ott – Una pellicola che scorre, continuamente, davanti ai nostri occhi da ormai vent’anni. Una pellicola che ci riporta al nocciolo dell’uomo. Una pellicola che ci chiede “Where Is My Mind?”. Fight Club viene della natura traviata degli anni ‘90, un decennio di plastica disegnato dalla distopia del liberismo che ha invaso d’ozio e d’inganni la vita di quel decennio. La mente e la penna di Chuck Palahniuk trovano sfogo nella cinepresa disillusa e oscura di David Fincher. Era il 29 ottobre 1999 quando l’Italia conobbe. Il millennium bug di una gioventù costretta a combattere senza armi, ma soprattutto senza ideali., come tornare tra le braccia di ...