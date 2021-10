Carolyn Smith prima di Ballando con le Stelle | “Continuo le cure ma ho dolori da morire”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 ottobre 2021)continua lecontro il cancro ma non molla mai, nemmeno un attimo. Oggi la conferenza stampa dicon le, lei come sempre è infila, da sempre presidente della giuria dicon le. Il programma condotto da Milly Carlucci sta per iniziare, sabato 16 ottobre il debutto, lapuntata su Rai 1.deve tenere a bada la sua malattia, continua a combattere contro il tumore al seno, l’intruso, come lo chiama lei. Al settimanale Oggi racconta che non può dire di avere vinto la sua battaglia ma per tutte le donne che la seguono è invece già così, è lei a dare la forza e il coraggio a molte. “Gli ultimi esami sono andati bene” confida ...