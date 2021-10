Carenza di semiconduttori, Cnh Industrial chiude “diversi siti produttivi in Europa” per interruzioni nelle forniture (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Carenza di semiconduttori continua a mettere in difficoltà il comparto dei mezzi di trasporto e l’industria in generale. Cnh Industrial, controllata da Exor, ha annunciato mercoledì sera che chiuderà temporaneamente diversi siti produttivi di macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, come conseguenza delle interruzioni alla catena di fornitura e della Carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. “Cnh Industrial – si legge nella nota – rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di chiudere gli impianti interessati per non più di otto giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladicontinua a mettere in difficoltà il comparto dei mezzi di trasporto e l’industria in generale. Cnh, controllata da Exor, ha annunciato mercoledì sera cherà temporaneamentedi macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in, come conseguenza dellealla catena di fornitura e delladi componenti chiave, in particolar modo. “Cnh– si legge nella nota – rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma dire gli impianti interessati per non più di otto giorni ...

Advertising

libellula58 : RT @fattoquotidiano: Carenza di semiconduttori, Cnh Industrial chiude “diversi siti produttivi in Europa” per interruzioni nelle forniture… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Carenza di semiconduttori, Cnh Industrial chiude “diversi siti produttivi in Europa” per interruzioni nelle forniture… - fattoquotidiano : Carenza di semiconduttori, Cnh Industrial chiude “diversi siti produttivi in Europa” per interruzioni nelle fornitu… - FabioSavelli : RT @dariodivico: CNH Industrial ha annunciato che chiuderà temporaneamente diversi dei propri siti produttivi di macchine agricole, veicoli… - Spiga011 : RT @iama_it: Carenza dei #semiconduttori, riduzione produzione auto, frenata #immatricolazioni: secondo te quanto impatterà tutto questo ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Carenza semiconduttori FTSEMib, il rialzo supera l'1% ... veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, in conseguenza delle interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti chiave, in particolar modo semiconduttori. All'AIM ...

PS5, Xbox Series X e GPU introvabili: per TSMC la carenza di chip continuerà nel 2022 ... insieme alle stime per la produzione di massa di semiconduttori a 2 nanometri di prossima generazione dell'azienda. TSMC ha detto che la carenza di chip dovrebbe durare fino al 2022 a causa della ...

Cnh chiude temporaneamente siti produttivi Ue per carenza semiconduttori TGCOM Semiconduttori, Breton: ‘E’ tempo che l’Europa giochi le sue carte’ Si tratti di semiconduttori o vaccini, l’Europa ha l’eccellenza della ricerca, la capacità di produzione industriale e la volontà politica per posizionarsi fermamente sul palcoscenico mondiale. Ad aff ...

Cnh debole, soffre la carenza di chip e chiude siti in Europa Cnh Industrial, inoltre, «rimane costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti» ...

... veicoli commerciali e sistemi di propulsione in Europa, in conseguenza delle interruzioni alla catena di fornitura e alladi componenti chiave, in particolar modo. All'AIM ...... insieme alle stime per la produzione di massa dia 2 nanometri di prossima generazione dell'azienda. TSMC ha detto che ladi chip dovrebbe durare fino al 2022 a causa della ...Si tratti di semiconduttori o vaccini, l’Europa ha l’eccellenza della ricerca, la capacità di produzione industriale e la volontà politica per posizionarsi fermamente sul palcoscenico mondiale. Ad aff ...Cnh Industrial, inoltre, «rimane costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti» ...