(Di giovedì 14 ottobre 2021) Laè una formula ampia ma non un pret-à-porter. Non è che si possa usarla quando fa comodo. È una espressione riferita ad una dannazioneRepubblica, quella che non prevedeva per il nostro Paese alcun cambiamento: a questo scopo sono state tollerate, allevate, tutelate le componenti criminalisocietà. Tanto che il nostro è diventato un Paese a ‘doppio livello’: quello del potere legale e legittimo e l’, quello del potere occulto. Tra le componenti criminali rientrano a pieno titolo i gruppi neofascisti, figlimancata epurazione dei protagonisti del vecchio regime. Ordine nuovo e Avanguardia nazionale, pur con le loro differenze, e poi i loro figli eletti ‘spontaneisti’, sono stati l’apice dell’uso del terrore dentro una ...

Advertising

fanpage : L'esponente di Fratelli d'Italia ha ringraziato i “tanti camerati” che lo hanno votato. Il consigliere regionale Ma… - HuffPostItalia : Cara Meloni, se la matrice non è fascista devi dire quello che sai - stefanialimiti : RT @ilfattoblog: 'Cara Meloni, altro che #StrategiaDellaTensione: il vostro è solo vittimismo' @stefanialimiti - ilfattoblog : Cara Meloni, altro che strategia della tensione: il vostro è solo vittimismo - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Cara Meloni, altro che #StrategiaDellaTensione: il vostro è solo vittimismo' @stefanialimiti -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Meloni

L'HuffPost

...'arco costituzionale' per lo scioglimento di Forza Nuova e contro 'l'ambiguità di Giorgia' e ... Energia, l'allarme di Cingolani: "Bolletta piùdel 40% il prossimo trimestre" Per il ministro, ...... autore due anni fa di un articolo che rispolvera l'equazione banche - ebrei tantoalla ... Per questo lasgombra il campo dai dubbi, "i nemici di Israele sono anche in Occidente", dice ...La leader di Fratelli d'Italia usa i social network per anticipare un contenuto che sarebbe stato mandato in onda questa sera su Piazzapulita ...LA GIORNATAI fondi per il centenario, per acquisire al patrimonio pubblico gli edifici di fondazione del centro storico in cui insediare la cittadella universitaria di Latina; e poi quelli del ...