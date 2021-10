Caos porti e trasporti: perché domani rischia di bloccarsi tutto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: questi i temi sul tavolo durante una riunione prevista per questa mattina tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Si discuterà anche del green pass. LEGGI ANCHE: No pass, nuovo fronte caldo: Italia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: questi i temi sul tavolo durante una riunione prevista per questa mattina tra il premier Mario Draghi e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Si discuterà anche del green pass. LEGGI ANCHE: No pass, nuovo fronte caldo: Italia L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Italia a rischio blocco domani contro l'obbligo di Green pass. C'è allarme in particolare per quello dei porti annu… - SkyTG24 : Covid, news oggi. Green Pass, da domani obbligo sul lavoro. Rischio caos nei porti. LIVE - Agenzia_Italia : #GreenPass, è caos tra porti e tir. Si rischia un 'venerdì nero' _ Incerto il negoziato con i portuali di Trieste e… - inews__24 : ? Protesta #NoGreenPass, per domani alto il rischio di blocco per #porti e trasporti ??I dettagli #portichiusi… - augusto_amato : I portuali di Trieste: 'Pronti a discutere se slitta pass a 30 ottobre' - Cronaca - ANSA -