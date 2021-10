Campani | ' Palazzetto è priorità dell' amministrazione'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La ripresa, e conclusione, dei lavori per la costruzione del nuovoo Sport di Barga sono prioritari per l'comunale. Lo ribadisce il sindaco, Caterina, così come ...

Advertising

GiornaleBarga : Campani: “Il Palazzetto è una nostra priorità, è un’opera che vogliamo portare a termine; stiamo facendo tutto il p… -

Ultime Notizie dalla rete : Campani Palazzetto

Il Tirreno

"In consiglio comunale " spiega il sindaco" abbiamo affrontato tutte le tematiche relative al. Abbiamo fornito tutte le spiegazioni e le motivazioni tecniche necessarie. In quella ...... cambio di direzione con la suola, avversario fuori dal. Eboli pericolosa al 13 : rilancio sbagliato del portiere, recupero palla deiche arrivano al tiro, fuori dallo specchio. ...ll 16 e il 17 ottobre, ritorna Fai d'autunno: visite a contributo libero in 600 luoghi inaccessibili o poco conosciuti in 300 città d’Italia. Tra questi, 42 beni delle ...Finalmente il taekwondo campano torna sul tatami per ritrovare l’attività agonistica a due anni esatti dall’ultimo appuntamento regionale. Lo farà domani 9 e domenica 10 ottobre con i campionati regio ...