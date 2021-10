Calvosa (Eni): "Settore energetico ha occasione unica per raccogliere sfida del cambiamento" (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Grazie ai progressi delle campagne di vaccinazione e all'allentamento delle restrizioni nella maggior parte dei paesi, nell'ultimo periodo sono emersi importanti segni di ripresa, con un forte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Grazie ai progressi delle campagne di vaccinazione e all'allentamento delle restrizioni nella maggior parte dei paesi, nell'ultimo periodo sono emersi importanti segni di ripresa, con un forte ...

Ultime Notizie dalla rete : Calvosa Eni Ricerca, assegnati Eni Award: premiate anche migliori idee imprenditoriali sostenibili Si è svolta oggi al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente di Eni Lucia Calvosa e dell'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, la cerimonia di premiazione degli Eni Award. Giunto quest'anno alla sua tredicesima edizione, il premio conosciuto anche come ...

Calvosa (Eni): "Settore energetico ha occasione unica per raccogliere sfida del cambiamento" Ad affermarlo è la presidente di Eni, Lucia Calvosa nel corso del suo intervento in occasione della cerimonia di premiazione degli Eni Award al Quirinale. L'Eni Award, spiega Calvosa, "testimonia la ...

