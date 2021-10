Call of Duty Vanguard punta a creare personaggi iconici come Master Chief di Halo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso una recente intervista, Sam Maggs di Sledgehammer Games ha parlato un po' di Call of Duty Vanguard, soprattutto per quanto riguarda il futuro del franchise, dichiarando che tra gli obiettivi c'è quello di creare personaggi iconici. "Siamo entrati in questo processo dicendo: 'come posso realizzare dei personaggi iconici in Call of Duty?'" ha dichiarato. "Sai, quando pensi ad un gioco come Halo, pensi a Master Chief, ma quando pensi a Call of Duty non ci sono personaggi così straordinari". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Attraverso una recente intervista, Sam Maggs di Sledgehammer Games ha parlato un po' diof, soprattutto per quanto riguarda il futuro del franchise, dichiarando che tra gli obiettivi c'è quello di. "Siamo entrati in questo processo dicendo: 'posso realizzare deiinof?'" ha dichiarato. "Sai, quando pensi ad un gioco, pensi a, ma quando pensi aofnon ci sonocosì straordinari". Leggi altro...

