Calciomercato Juventus, per il centrocampo obiettivo Tchouameni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tchouameni in Serie A? La Juventus prosegue la rincorsa al vertice in campionato e, nel frattempo, lavora sul mercato per garantire ad Allegri una rosa capace di competere sia in Italia che in Europa. Un doppio tavolo sul quale sono impegnati i piani alti bianconeri e che vede i vertici della Vecchia Signora a caccia di un rinforzo per il centrocampo. Il grande obiettivo è il francese Aurélien Tchouameni, mediano del Monaco e della Francia di Deschamps, con i betting analyst di Sisal Matchpoint che vedono il suo approdo nella Torino bianconera in quota 3,50. Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021)in Serie A? Laprosegue la rincorsa al vertice in campionato e, nel frattempo, lavora sul mercato per garantire ad Allegri una rosa capace di competere sia in Italia che in Europa. Un doppio tavolo sul quale sono impegnati i piani alti bianconeri e che vede i vertici della Vecchia Signora a caccia di un rinforzo per il. Il grandeè il francese Aurélien, mediano del Monaco e della Francia di Deschamps, con i betting analyst di Sisal Matchpoint che vedono il suo approdo nella Torino bianconera in quota 3,50.

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - DiMarzio : #Juventus-#Dybala: il rinnovo è sempre più vicino. Resta da trovare l'accordo sui bonus: la situazione - GiovaAlbanese : #Vlahovic ha un contratto con la #Fiorentina fino al 30 giugno 2023, dunque la prossima estate avrebbe un valore de… - infoitsport : Calciomercato Juventus, ritorno al passato | Arriva subito il fantasista - TUTTOJUVE_COM : Juventus, per il centrocampo obiettivo Tchouameni. In quota sempre vivo il ritorno di Pogba -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Roma, Rosella Sensi: 'Con la Juve non è mai una sfida qualsiasi, ricordo ancora il gol di Turone... ' Commenta per primo Rosella Sensi , ex presidente della Roma , parla a La Stampa della sfida tra i giallorossi e la Juventus : 'Juve? Non è mai una sfida qualsiasi: rientra, come il derby, tra gli appuntamenti più attesi. Il primo ricordo? Brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. Però ne conservo ...

Calciomercato Juventus, per il centrocampo obiettivo Tchouameni. In quota sempre vivo il ritorno di Pogba In quota, riferisce Agipronews, è sempre vivo il sogno Paul Pogba : il francese, attualmente in forza al Manchester United, è rimasto legato alla Juventus tanto che, al termine della semifinale di ...

Calciomercato Juve, Van der Sar consiglia: «Quel 2002 sembra Pogba» Juventus News 24 Il calcio, la noia e la sportività La noia che accompagna la pausa nazionali scompare non appena ci si rituffa nel campionato e nelle vicissitudini dei club. Il dietologo della Gazzetta dello Sport - In questi ulti ...

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: suggestione scambio in Francia La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: possibile addio per il centrocampista Adrien Rabiot ...

Commenta per primo Rosella Sensi , ex presidente della Roma , parla a La Stampa della sfida tra i giallorossi e la: 'Juve? Non è mai una sfida qualsiasi: rientra, come il derby, tra gli appuntamenti più attesi. Il primo ricordo? Brutto: il gol annullato a Turone. Avevo 10 anni. Però ne conservo ...In quota, riferisce Agipronews, è sempre vivo il sogno Paul Pogba : il francese, attualmente in forza al Manchester United, è rimasto legato allatanto che, al termine della semifinale di ...La noia che accompagna la pausa nazionali scompare non appena ci si rituffa nel campionato e nelle vicissitudini dei club. Il dietologo della Gazzetta dello Sport - In questi ulti ...La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: possibile addio per il centrocampista Adrien Rabiot ...