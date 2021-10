Calcio | Zoff | ‘contrario a Mondiale ogni due anni | si rischia di svilirlo’

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Sono fortemente contrario alla proposta della Fifa di organizzare ildue. La penso come Boban, è un’idea folle. Così facendo si svilisce la competizione più importante delche perderebbe di valore. I mondiali sono come le Olimpiadi si devono disputare”. Lo dice all’Adnkronos il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982, Dino, in merito alla proposta della Fifa di disputare la Coppa del Mondodue, idea rilanciata con forza dal presidente GiInfantino. “E’ una proposta -prosegue il mito delitaliano- che va anche a scapito dei campionati nazionali e poi come si faranno le qualificazioni in un calendario già intasato, c’è il ...

...delche perderebbe di valore. I mondiali sono come le Olimpiadi si devono disputare ogni 4 anni". Lo dice all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982, Dino, in ...Per l'arbitro nessun dubbio, èdi rigore. Rufer contro Seba, parte lo specialista del Werder,... battendo il precedente record di 903' del suo mito Dino, risalente a 21 anni prima. Tanto da ...“Sono fortemente contrario alla proposta della Fifa di organizzare il mondiale ogni due anni. La penso come Boban, è un’idea folle. Così facendo si svilisce la competizione più importante del calcio c ...Il calcio moderno ha ridimensionato il ruolo del capitano nelle varie squadre. La fascia ha perso quello che era il suo reale significato e del tema ha parlato il grande Dino Zoff, ex capitano della J ...