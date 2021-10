Calcio: ora anche i club si lamentano di Dazn (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rischio contenzioso sui diritti tv MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. In Lega Serie A le tensioni sono all’ ordine del giorno. Perché il cambio di paradigma con l’arrivo di Dazn – 840 milioni all’anno per il periodo 2021-2024, 340 milioni dei quali garantiti da TimVision, per le 10 partite di ogni singola giornata del campionato – ha sollevato, soprattutto di recente, perplessità tra alcuni dei 20 presidenti di club. Il problema è quello evidenziato lo scorso 7 settembre da MF-Milano Finanza, relativo alla redistribuzione degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti tv: l’8% dell’ammontare totale, quindi circa 90-100 milioni, va suddiviso tra le società di Calcio in base agli ascolti televisivi che devono essere forniti da un soggetto certificato, quindi Auditel. Mentre l’Ott ha deciso di fare riferimento al ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 14 ottobre 2021) Rischio contenzioso sui diritti tv MF – Milano Finanza, pagina 13, di Andrea Montanari. In Lega Serie A le tensioni sono all’ ordine del giorno. Perché il cambio di paradigma con l’arrivo di– 840 milioni all’anno per il periodo 2021-2024, 340 milioni dei quali garantiti da TimVision, per le 10 partite di ogni singola giornata del campionato – ha sollevato, soprattutto di recente, perplessità tra alcuni dei 20 presidenti di. Il problema è quello evidenziato lo scorso 7 settembre da MF-Milano Finanza, relativo alla redistribuzione degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti tv: l’8% dell’ammontare totale, quindi circa 90-100 milioni, va suddiviso tra le società diin base agli ascolti televisivi che devono essere forniti da un soggetto certificato, quindi Auditel. Mentre l’Ott ha deciso di fare riferimento al ...

