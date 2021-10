Calcio: Maldini boccia Mondiali ogni due anni 'Spero Fifa rinunci' (Di giovedì 14 ottobre 2021) "E' un progetto sbagliato, più rischi che benefici" MILANO - "Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all'evento sportivo più unico al mondo, ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "E' un progetto sbagliato, più rischi che benefici" MILANO - "Non credo che giocare il Mondialeduesia una buona idea, ciò toglierebbe importanza all'evento sportivo più unico al mondo, ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Maldini: 'Giocare ogni due anni non credo sia una buona idea' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Maldini: 'Giocare ogni due anni non credo sia una buona idea' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - Maldini: 'Giocare ogni due anni non credo sia una buona idea' - napolimagazine : MONDIALI - Maldini: 'Giocare ogni due anni non credo sia una buona idea' - apetrazzuolo : MONDIALI - Maldini: 'Giocare ogni due anni non credo sia una buona idea' -