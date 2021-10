Calcio: Malagò, 'apertura stadi al 100%? Tutto lo sport se lo augura' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ott. - (Adnkronos) - Si va verso la riapertura degli stadi al 100%? "Questo è l'intendimento. Poi non è che sono così tante le partite del campionato italiano dove senza la totalità degli ingressi ci sono dei problemi, questo ci tengo a ricordarlo". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alla riapertura totale degli stadi e degli impianti sportivi. "Non ci devono essere dei limiti -aggiunge il numero uno dello sport italiano a margine della visita al Viola Park a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze-. Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che, oltre ad avere al momento un'apertura al 60% e quindi più bassa, hanno un'incidenza del ticketing ancor più decisiva che nel Calcio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Firenze, 14 ott. - (Adnkronos) - Si va verso la rideglial? "Questo è l'intendimento. Poi non è che sono così tante le partite del campionato italiano dove senza la totalità degli ingressi ci sono dei problemi, questo ci tengo a ricordarlo". Così il presidente del Coni Giovanniin merito alla ritotale deglie degli impiantiivi. "Non ci devono essere dei limiti -aggiunge il numero uno delloitaliano a margine della visita al Viola Park a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze-. Io devo difendere le categorie come basket e pallavolo che, oltre ad avere al momento un'al 60% e quindi più bassa, hanno un'incidenza del ticketing ancor più decisiva che nel. ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Malagò Fiorentina, Malagò: 'Stupito da importanza e qualità del Viola Park' Malagò definisce il progetto ' coraggioso e mi sono permesso di dire a Joe Barone, e poi a Rocco ...e lascia in eredità non solo per Firenze ma per tutte le ragazze e i ragazzi che vogliono fare calcio,...

Malagò: 'Fiorentina, mai visto nulla di simile al Viola Park! Molti presidenti scontenti del trattamento al sistema calcio' Al termine della visita, Malagò ha sentito telefonicamente il presidente viola Commisso e i due hanno ribadito affetto e stima reciproca.

